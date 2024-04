Langer Löffel für Trekkingnahrung Sehr leichter, langstieliger Löffel mit stark gebogenem Kopf. Mit ihm kannst du gefriergetrocknete Outdoornahrung direkt aus der Tüte essen, ohne dir die Finger schmutzig zu machen. Leicht und sehr robust Mit einer Länge von 20 cm gelangst du auch in die hinterste Ecke der Tüte. Der Stiel aus hartanodisiertem Aluminium ist dreieckig geformt, liegt sehr gut in der Hand und ist knickstabil. Die Kelle aus Tritan ist BPA und BPS frei. Feed Zone Kollektion Diese Kollektion richtet sich an alle Velo-Liebhaber:innen und Bikepacker. Die "Feed Zone" ist die Verpflegungsstation, an dem Teilnehmer eines Fahrradrennens ihre Energiereserven auffüllen können. Genau hier setzen die Produkte dieser Kollektion an. Alle Teile sind entweder mit einem schönen Print oder einer Lasergravur mit Fahrradsymbolen versehen. Die Ausrüstungen eignen sich für einen Tagesausflug ebenso gut, wie für ein Wochenendtrip oder eine lange Bikepacking-Tour. So kann dein Abenteuer direkt vor der Haustür beginnen! Details Langstieliger Löffel Abgeknickte Kelle Primus Feed Zone Print Sehr leicht Robust Nicht geeignet für die Spülmaschine Anmerkung Wir haben nachgewogen. Das Gewicht wurde von uns geprüft und kann von anderen Angaben abweichen.